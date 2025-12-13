Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Канело сообщил, когда тот хочет провести реванш с Кроуфордом

Тренер Канело сообщил, когда тот хочет провести реванш с Кроуфордом
Комментарии

Эдди Рейносо, являющийся тренером известного мексиканского боксёра Сауля Альвареса, заявил, что его подопечный рассчитывает провести реванш с бывшим абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом.

«Сейчас Сауль отдыхает. Ему сделали операцию на левом локте, всё прошло хорошо, и он уже начал тренироваться, занимается работает над физикой. Давайте посмотрим, что нас ждёт в следующем году, и тогда мы будем спокойны и расслаблены.

Он хочет реванша с Кроуфордом. Посмотрим, удастся ли это сделать в сентябре, однако цель такова: отомстить и свести счёты», — сказал Рейносо в эфире телеканала Azteca.

Материалы по теме
«Такого больше не будет в современном боксе». Майк Тайсон — о победе Кроуфорда над Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android