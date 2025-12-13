Тренер Канело сообщил, когда тот хочет провести реванш с Кроуфордом

Эдди Рейносо, являющийся тренером известного мексиканского боксёра Сауля Альвареса, заявил, что его подопечный рассчитывает провести реванш с бывшим абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом.

«Сейчас Сауль отдыхает. Ему сделали операцию на левом локте, всё прошло хорошо, и он уже начал тренироваться, занимается работает над физикой. Давайте посмотрим, что нас ждёт в следующем году, и тогда мы будем спокойны и расслаблены.

Он хочет реванша с Кроуфордом. Посмотрим, удастся ли это сделать в сентябре, однако цель такова: отомстить и свести счёты», — сказал Рейносо в эфире телеканала Azteca.