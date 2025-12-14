Скидки
«Неразумно». Гэтжи отказался от помощи Царукяна в подготовке к бою против Пимблетта

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи заявил об отказе от помощи первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна в подготовке к англичанину Пэдди Пимблетту.

«С моей точки зрения, он скорее пытался противостоять Пэдди, чем помочь мне. Не собираюсь вносить кардинальные изменения в свои тренировочные лагеря, когда дело доходит до подготовки к этим боям. Доверяю своей команде и буду приглашать спарринг-партнёров, однако в конечном итоге не буду приглашать парней, с которыми, возможно, буду драться в будущем. Он был бы отличным спарринг-партнёром, но мне, возможно, придётся с ним однажды сразиться, поэтому думаю, что это было бы неразумно», — приводит слова Гэтжи портал MMAJunkie.

