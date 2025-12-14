Скидки
40-летняя Крис Сайборг стала чемпионкой PFL, победив Сару Коллинз

40-летняя Крис Сайборг стала чемпионкой PFL, победив Сару Коллинз
Комментарии

40-летняя Крис Сайборг победила удушающим приёмом Сару Коллинз, став новой чемпионкой PFL в женском полулёгком весе на турнире организации во французском Лионе. Их бой стал соглавным событием ивента.

Крис дебютировала на профессиональном уровне в ММА в 2005 году. У Сайборг в рекорде 29 побед, из которых 23 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Крис Сайборг Жустино (W) — Сара Коллинз
13 декабря 2025, суббота. 23:20 МСК
Окончено

Сайборг в течение своей карьеры смогла стать чемпионкой таких организаций, как UFC, Bellator, Strikeforce и Invicta FC.

Также Крис имеет опыт выступлений в профессиональном боксе. По правилам этой дисциплины она провела пять поединков, в каждом из которых взяла верх над соперницами.

