40-летняя Крис Сайборг стала чемпионкой PFL, победив Сару Коллинз

40-летняя Крис Сайборг победила удушающим приёмом Сару Коллинз, став новой чемпионкой PFL в женском полулёгком весе на турнире организации во французском Лионе. Их бой стал соглавным событием ивента.

Крис дебютировала на профессиональном уровне в ММА в 2005 году. У Сайборг в рекорде 29 побед, из которых 23 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Сайборг в течение своей карьеры смогла стать чемпионкой таких организаций, как UFC, Bellator, Strikeforce и Invicta FC.

Также Крис имеет опыт выступлений в профессиональном боксе. По правилам этой дисциплины она провела пять поединков, в каждом из которых взяла верх над соперницами.