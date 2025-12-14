Скидки
Вадим Немков финишировал Ренана Феррейру в первом раунде и стал новым чемпионом PFL

Россиянин Вадим Немков победил бразильца Ренана Феррейру удушающим приёмом «ручной треугольник» в первом раунде на турнире PFL в Лионе. Таким образом, Немков стал новым чемпионом PFL в тяжёлом весе.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

Немкову 33 года. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профи дебютировал в мае 2013 года. Вадим является учеником легендарного бойца ММА Фёдора Емельяненко, под руководством которого до сих пор тренируется в Старом Осколе. Четырежды побеждал на чемпионатах мира по боевому самбо.

