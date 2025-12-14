«Хотел бы драться с Фрэнсисом». Вадим Немков бросил вызов Нганну

Новоиспечённый обладатель чемпионского титула PFL в тяжёлом весе россиянин Вадим Немков поделился мыслями насчёт боя с бразильцем Ренаном Феррерой, которого победил удушающим приёмом в первом раунде, а также бросил вызов экс-чемпиону UFC в категории до 120 кг камерунцу Фрэнсису Нганну.

«Я планировал с ним бороться, потому что он очень высокий, хороший ударник. А я разносторонний боец, поэтому решил бороться. Защита Феррейры в партере? Он боец высокого уровня, знает борьбу тоже, умеет защищаться.

Что дальше? Буду драться с любым, кого предложит организация. Готов к любому вызову. Но хотел бы драться с Фрэнсисом», — сказал Немков в интервью после боя.