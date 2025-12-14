Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хотел бы драться с Фрэнсисом». Вадим Немков бросил вызов Нганну

«Хотел бы драться с Фрэнсисом». Вадим Немков бросил вызов Нганну
Комментарии

Новоиспечённый обладатель чемпионского титула PFL в тяжёлом весе россиянин Вадим Немков поделился мыслями насчёт боя с бразильцем Ренаном Феррерой, которого победил удушающим приёмом в первом раунде, а также бросил вызов экс-чемпиону UFC в категории до 120 кг камерунцу Фрэнсису Нганну.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

«Я планировал с ним бороться, потому что он очень высокий, хороший ударник. А я разносторонний боец, поэтому решил бороться. Защита Феррейры в партере? Он боец высокого уровня, знает борьбу тоже, умеет защищаться.

Что дальше? Буду драться с любым, кого предложит организация. Готов к любому вызову. Но хотел бы драться с Фрэнсисом», — сказал Немков в интервью после боя.

Материалы по теме
Феррейра не проблема. Немков переехал громадного бразильца за раунд
Феррейра не проблема. Немков переехал громадного бразильца за раунд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android