Немков: мне до уровня Фёдора ещё далеко. Вряд ли у кого-то из бойцов это получится

Новоиспечённый обладатель чемпионского титула PFL в тяжёлом весе россиянин Вадим Немков выразил уверенность в том, что никому не удастся добиться такого же высокого уровня в смешанных единоборствах, как у его легендарного наставника соотечественника Фёдора Емельяненко.

«Как дойти до уровня Фёдора? Мне до уровня Фёдора ещё далеко. Мы к этому стремимся. Но не знаю… Вряд ли у кого-то из бойцов это получится», — сказал Немков в интервью после боя.

Немкову 33 года. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профи дебютировал в мае 2013 года.

