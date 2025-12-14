Джейк Пол встал на носочки перед Энтони Джошуа во время битвы взглядов

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа провёл битву взглядов с 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом перед их профессиональным боем по боксу, который состоится 19 декабря в Майами.

Во время битвы взглядов Джейк Пол встал на носочки, чтобы казаться с Энтони Джошуа одного роста.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Джейку, в свою очередь, 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение.