Главная Бокс/ММА Новости

Мурад Гассиев высказался о возможном бое с Александром Усиком

Мурад Гассиев высказался о возможном бое с Александром Усиком
Российско-армянский боксёр Мурат Гассиев, обладатель титула WBA Regular в супертяжёлом весе, прокомментировал возможный поединок с чемпионом WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

«Я всегда говорил, что моя задача — тренироваться, выполнять свою работу и выходить на ринг с теми соперниками, которых определяет моя команда. Если бы всё зависело от меня, я мог бы выбирать, но сейчас я не в той позиции. С кем дадут — с тем и буду драться. В данный момент я сосредоточен лишь на том, чтобы вернуться домой и провести время с семьёй», — приводит слова Гассиева казахстанский сайт Sport 24.kz.

12 декабря россиянин нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде и стал обладателем титула WBA Regular в супертяжёлом весе.

В июле 2018 года Усик одержал победу над Гассиевым в поединке за звание абсолютного чемпиона в крузервейте.

Усик танцует на закрытой вечеринке

