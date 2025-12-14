«Можешь быть моим третьим вариантом». Рахмонов ответил на вызов Бакли

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе, представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов ответил на вызов 10-го номера рейтинга UFC в категории до 77 кг американца Хоакина Бакли.

«Ты живёшь в иллюзиях. Я лучше подерусь с парнем, который только что тебя избил, чем буду тратить время на тебя, мальчик. Ты можешь быть моим третьим вариантом, болтун», — написал Шавкат Рахмонов в своих социальных сетях.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Рахмонов дебютировал в октябре 2014 года. В своём рекорде Номад имеет 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.