Мухаммад похвалил Двалишвили за стойкость в поединке с Яном

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад оценил реванш между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе. Мухаммад отметил стойкость Двалишвили. Бой завершился победой Яна единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Настоящие бойцы знают, что, когда тебя бьют в печень, 90% парней падают на колени и ломаются. Он издавал стоны, но всё ещё стоял. Он не собирался сдаваться; он шёл до самого конца», — сказал Мухаммад в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.

Поражение от Яна не катастрофа. Двалишвили всё ещё один из величайших бойцов
Поражение от Яна не катастрофа. Двалишвили всё ещё один из величайших бойцов
