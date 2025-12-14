Мухаммад похвалил Двалишвили за стойкость в поединке с Яном

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад оценил реванш между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе. Мухаммад отметил стойкость Двалишвили. Бой завершился победой Яна единогласным решением судей.

«Настоящие бойцы знают, что, когда тебя бьют в печень, 90% парней падают на колени и ломаются. Он издавал стоны, но всё ещё стоял. Он не собирался сдаваться; он шёл до самого конца», — сказал Мухаммад в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.