Легендарный рестлер Джон Сина завершил карьеру

48-летний американский легендарный рестлер и киноактёр Джон Феликс Энтони Сина-младший, известный под именем Джон Сина, в ночь на 14 декабря провёл свой последний поединок в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) и завершил карьеру.

Последний поединок Джона состоялся на турнире WWE Saturday Night's Main Event XLII в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Его соперником стал Гюнтер. Сина проиграл после удушающего «слипера» в своём финальном поединке, а затем попрощался с индустрией, оставив на ринге свои кроссовки в знак завершения карьеры.

Фото: Кадр из трансляции

Сина дебютировал на телевидении в WWE 27 июня 2002 года. За время своей карьеры стал абсолютным рекордсменом промоушена по количеству главных титулов — 17. Также является обладателем «Большого шлема» (был главным чемпионом, обладателем титулов США и Интерконтинентального, а также командным чемпионом).