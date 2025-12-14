Скидки
«Скоро увидимся». Нганну ответил на вызов Немкова

«Скоро увидимся». Нганну ответил на вызов Немкова
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунский боец Фрэнсис Нганну ответил на вызов новоиспечённого обладателя титула в PFL россиянина Вадима Немкова.

«Я был готов уже долгое время. Скоро увидимся», — написал Фрэнсис Нганну на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Немков приёмом в первом раунде победил бразильца Ренана Феррейру и стал новым чемпионом PFL.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

Немкову 33 года. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профи дебютировал в мае 2013 года.

Немков пошёл по стопам Фёдора. Но топовых вызовов ужасно не хватает
Немков пошёл по стопам Фёдора. Но топовых вызовов ужасно не хватает
