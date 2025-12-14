«Скоро увидимся». Нганну ответил на вызов Немкова

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунский боец Фрэнсис Нганну ответил на вызов новоиспечённого обладателя титула в PFL россиянина Вадима Немкова.

«Я был готов уже долгое время. Скоро увидимся», — написал Фрэнсис Нганну на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Немков приёмом в первом раунде победил бразильца Ренана Феррейру и стал новым чемпионом PFL.

Немкову 33 года. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профи дебютировал в мае 2013 года.