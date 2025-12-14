Сехудо извинился перед Чимаевым за инцидент с шапкой и Пауло Костой

Бывший чемпион UFC в легчайшем и лёгком весе и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо извинился перед непобеждённым чемпионом UFC в среднем весе, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым за инцидент с шапкой.

«Если позволите, я хотел бы сказать кое-что Хамзату. Прости, брат. Ты легенда. Ты отдал должное тем, на кого я равнялся», — сказал Сехудо в видео, опубликованном в его соцсетях.

Конфликт между Чимаевым и Сехудо случился несколько лет назад. Чимаев был гостем подкаста Сехудо и забыл в студии свою шапку. На следующем выпуске подкаста Пауло Коста совершил непристойные действия с головным убором, а Сехудо никак этому не помешал.