Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо извинился перед Чимаевым за инцидент с шапкой и Пауло Костой

Сехудо извинился перед Чимаевым за инцидент с шапкой и Пауло Костой
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем и лёгком весе и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо извинился перед непобеждённым чемпионом UFC в среднем весе, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым за инцидент с шапкой.

«Если позволите, я хотел бы сказать кое-что Хамзату. Прости, брат. Ты легенда. Ты отдал должное тем, на кого я равнялся», — сказал Сехудо в видео, опубликованном в его соцсетях.

Конфликт между Чимаевым и Сехудо случился несколько лет назад. Чимаев был гостем подкаста Сехудо и забыл в студии свою шапку. На следующем выпуске подкаста Пауло Коста совершил непристойные действия с головным убором, а Сехудо никак этому не помешал.

Материалы по теме
Павел Дуров договорился стать секундантом чемпиона UFC Чимаева
Истории
Павел Дуров договорился стать секундантом чемпиона UFC Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android