«Не настолько горд». Хамзат Чимаев принял извинения Генри Сехудо

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на извинения бывшего чемпиона UFC в легчайшем и лёгком весе и олимпийского чемпиона по вольной борьбе Генри Сехудо за инцидент с шапкой.

«Конечно, я не настолько горд, чтобы не простить человека, который просит прощения», — приводит слова Чимаева Red Corner MMA в социальной сети Х.

В своём последнем поединке Хамзат сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их поединок состоялся на турнире UFC 319 в Чикаго в августе 2025-го. Чимаев победил единогласным решением.