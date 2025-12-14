Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Халидов: даже если не брать Усика, у Гассиева масса крутых вариантов

Халидов: даже если не брать Усика, у Гассиева масса крутых вариантов
Комментарии

Российский тяжеловес Мурад Халидов высказался о победе Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

«Поздравляю Мурата! Всё получилось, как я и говорил. Гассиев донёс свой удар до цели и выиграл досрочно. Многие списывают выступление Пулева на возраст, но ведь он владел титулом чемпиона мира. Так что это не оправдание. Мурат показал отличное и яркое выступление. От такого попадания ляжет абсолютно любой.

Если даже не рассматривать вариант боя с Усиком, то там есть масса крутых вариантов. Уайлдер, Джошуа и так далее — уверен, все они хотят стать чемпионами. Так что Мурат должен быть готов драться с топами дальше. Уверен, что ему это под силу», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Есть ли шансы против Усика и другой элиты? Что дальше для Гассиева
Есть ли шансы против Усика и другой элиты? Что дальше для Гассиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android