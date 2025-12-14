Халидов: даже если не брать Усика, у Гассиева масса крутых вариантов

Российский тяжеловес Мурад Халидов высказался о победе Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым.

«Поздравляю Мурата! Всё получилось, как я и говорил. Гассиев донёс свой удар до цели и выиграл досрочно. Многие списывают выступление Пулева на возраст, но ведь он владел титулом чемпиона мира. Так что это не оправдание. Мурат показал отличное и яркое выступление. От такого попадания ляжет абсолютно любой.

Если даже не рассматривать вариант боя с Усиком, то там есть масса крутых вариантов. Уайлдер, Джошуа и так далее — уверен, все они хотят стать чемпионами. Так что Мурат должен быть готов драться с топами дальше. Уверен, что ему это под силу», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.