Сина сдался впервые за 21 год и закончил карьеру. Фото с финального боя Джона в реслинге

В ночь на 14 декабря в Вашингтоне, США, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялось шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), в котором легендарный 48-летний рестлер и актёр Джон Сина провёл свой последний поединок в карьере.

Соперником Джона стал австрийский рестлер Гюнтер. Они столкнулись в мейн-ивенте шоу, которое посетили многие легенды реслинга, в числе которых олимпийский чемпион по борьбе Курт Энгл, Роб Ван Дам, Букер Т, Мишель Маккул, Марк Генри, Ив Торрес и другие.

Сина впервые за 21 год в образе «Никогда не сдавайся» сдался от болевого приёма и проиграл. Лучшие фото с боя Джона Сины и Гюнтера, а также церемония прощания с Джоном — в фотоподборке «Чемпионата».