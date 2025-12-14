Стали известны обладатели бонусов «Выступление вечера» на турнире UFC on ESPN 73

Ангольский боец UFC Манел Капе и представитель Аргентины Кевин Вальехос получили бонусы за лучшее выступление вечера на турнире UFC on ESPN 73. Оба бойца получат по $ 50 тыс.
Капе в главном поединке турнира нокаутировал Брэндона Ройвала в первом раунде, а Вальехос одержал победу над Гигой Чикадзе, отправив его в нокаут во втором раунде.
Результаты турнира UFC on ESPN 73
Манел Капе победил Брэндона Ройвала техническим нокаутом (раунд 1, 3:18).
Кевин Вальехос победил Гигу Чикадзе нокаутом (раунд 2, 1:29).
Цезари Олексейчук победил Сезара Алмейду единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Мелкизаэл Коста победил Моргана Шарье нокаутом (раунд 1, 1:14).
Бой Кеннеди Нзечукву и Маркуса Бучечи завершился вничью (28-28, 28-28, 28-28), во втором раунде с Кеннеди сняли один балл.
Кинг Грин победил Лэнса Гибсона раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29)
Ярослав Амосов победил Нила Магни удушающим приёмом (anaconda choke) (раунд 1, 3:14).
Жоандерсон Брито победил Айзека Томсона единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Стивен Аспланд победил Шона Шарафа техническим нокаутом (раунд 2, 3:49).
Луана Сантос победила Мелиссу Кроден единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Гильерме Пат победил Аллена Фрая единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Джейми-Лин Хорт победила Терезу Бледу техническим нокаутом (раунд 1, 2:05).