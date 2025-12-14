Манел Капе: в Португалии Криштиану Роналду самая большая звезда, а на втором месте я

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Манел Капе, представляющий Анголу, объяснил, почему он празднует свои победы в стиле легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Я родился в Анголе, я представляю свою страну. В моей крови то, что я пришёл из мамы-Африки. Но я вырос в Португалии. Я долгое время играл в футбол и праздную так, как мне хочется. Я не забываю свои корни, где я родился. И никогда не забываю, где я вырос.

Это многое значит для меня. В Португалии Криштиану Роналду — самая большая звезда, а на втором месте — Манел. А в Анголе я сейчас главная фигура в спорте», — сказал Капе на пресс-конференции.

Напомним, Капе одержал победу в поединке с Брэндоном Ройвалом. Этот бой был главным событием турнира UFC on ESPN 72.