«Хочу повторить бой с ним». Ван ответил на критику из-за празднования победы над Пантожей

Боец смешанных единоборств из Мьянмы Джошуа Ван ответил на критику своего празднования победы после боя с Александром Пантожей на турнире UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Александр Пантожа
Окончено
TKO
Джошуа Ван

«Сначала я просто праздновал победу и завоевание пояса, а когда оглянулся на Пантожу, я подошёл к нему и сказал: «Эй, чувак, мне жаль, что бой так сложился». Но в то же время я был рад, что моя мечта сбылась. Чувства были смешанные, но я хочу повторить бой с ним», — сказал Джошуа Ван в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

Вану 24 года, он родился 10 октября 2001 года. Он стал вторым самым молодым чемпионом в истории лиги — первое место по этому показателю удерживает Джон Джонс. На момент завоевания первого титула Джонсу было 23 года и 243 дня.

