Результаты шоу WWE SNME 14 декабря: Сина ушёл, Макинтайр напал на Роудса

В ночь на 14 декабря в Вашингтоне, США, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялось шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLII. В рамках этого мероприятия легендарный рестлер Джон Сина провёл свой последний бой в карьере.
Saturday Night's Main Event XLII. Результаты шоу:
1. Коди Роудс (Неоспоримый чемпион) выиграл в результате дисквалификации Оба Фемы (чемпиона NXT) — в матч вмешался Дрю Макинтайр, напав на Коди. Оба и Коди атаковали Дрю и прогнали с ринга.
Фото: wwe.com
2. Сол Рука победила сворачиванием Бэйли.
Фото: wwe.com
3. Эй Джей Стайлз и Драгон Ли (командные чемпионы Raw) победили Леона Слэйтера и Джевона Эванса (чемпион Х дивизиона TNA).
Фото: wwe.com
4. Гюнтер победил Джона Сину, проведя удушающий «слипер».
Фото: wwe.com