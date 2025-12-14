Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event 14 декабря — Джон Сина против Гюнтера

Результаты шоу WWE SNME 14 декабря: Сина ушёл, Макинтайр напал на Роудса
Комментарии

В ночь на 14 декабря в Вашингтоне, США, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялось шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLII. В рамках этого мероприятия легендарный рестлер Джон Сина провёл свой последний бой в карьере.

Saturday Night's Main Event XLII. Результаты шоу:

1. Коди Роудс (Неоспоримый чемпион) выиграл в результате дисквалификации Оба Фемы (чемпиона NXT) — в матч вмешался Дрю Макинтайр, напав на Коди. Оба и Коди атаковали Дрю и прогнали с ринга.

Фото: wwe.com

2. Сол Рука победила сворачиванием Бэйли.

Фото: wwe.com

3. Эй Джей Стайлз и Драгон Ли (командные чемпионы Raw) победили Леона Слэйтера и Джевона Эванса (чемпион Х дивизиона TNA).

Фото: wwe.com

4. Гюнтер победил Джона Сину, проведя удушающий «слипер».

Фото: wwe.com

Материалы по теме
Фото
Сина сдался впервые за 21 год и закончил карьеру. Фото с финального боя Джона в реслинге
Фото
Звезда НБА Тайриз Халибёртон посетил прощальный матч Джона Сины в WWE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android