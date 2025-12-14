Мокаев поздравил Капе с победой над Ройвалом

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев поздравил Манела Капе с победой на турнире UFC on ESPN 72.

«Генеральный директор всех наилегчайших дивизионов в мире», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на прошедшем юбилейном турнире Brave CF 100 Мокаев нокаутировал ирландского бойца Джерарда Бёрнса и завоевал пояс чемпиона в наилегчайшем весе промоушена. Это вторая в его профессиональной карьере победа нокаутом.

Капе одержал победу в поединке с Брэндоном Ройвалом. Этот бой был главным событием турнира UFC on ESPN 72.

Ранее Капе объяснил, почему он празднует свои победы в стиле легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду.