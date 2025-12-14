Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Волкановски в образе персонажа Джо из Street Fighter перед The Game Awards 2025

Видео: Волкановски в образе персонажа Джо из Street Fighter перед The Game Awards 2025
Комментарии

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выложил в социальных сетях видеоролик из закулисья церемонии The Game Awards, на которой вышел к зрителям во время презентации экранизации игры Street Fighters.

Волкановски сыграл в фильме персонажа Джо, который по сюжету является американцем и участником подпольных боёв по кикбоксингу.

Также в фильме снялись два популярных рестлера WWE — Коди Роудс и Роман Рейнс. Коди исполнил роль Гайла — офицера BBC США с забавной причёской. А Роман сыграл Акуму — японского могущественного бойца.

Материалы по теме
Фото
Сина сдался впервые за 21 год и закончил карьеру. Фото с финального боя Джона в реслинге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android