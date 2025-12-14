Видео: Волкановски в образе персонажа Джо из Street Fighter перед The Game Awards 2025

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выложил в социальных сетях видеоролик из закулисья церемонии The Game Awards, на которой вышел к зрителям во время презентации экранизации игры Street Fighters.

Волкановски сыграл в фильме персонажа Джо, который по сюжету является американцем и участником подпольных боёв по кикбоксингу.

Также в фильме снялись два популярных рестлера WWE — Коди Роудс и Роман Рейнс. Коди исполнил роль Гайла — офицера BBC США с забавной причёской. А Роман сыграл Акуму — японского могущественного бойца.