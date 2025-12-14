Скидки
«Идиот. Сам вырыл себе могилу». Пэдди Пимблетт — об Армане Царукяне

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт раскритиковал лидера рейтинга российского атлета Армана Царукяна.

«Арман — идиот. Он просто говорит о больших матчах, а сам — дерьмо. Он сам вырыл себе могилу и отказался от титульного боя. Он думает, что, поскольку его отец миллионер, он может сам оплачивать подобные дела. В UFC так не работает. Сядь, заткнись и делай, что тебе говорят», — сказал Пимблетт на YouTube-канале MMA por Carlos Contreras Legaspi.

Пэдди 24 января 2026 года на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе сразится с Джастином Гэтжи в бою, на кону которого будет стоять титул временного чемпиона UFC.

