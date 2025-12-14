Скидки
Усман Нурмагомедов — о будущем в PFL: в 2026-м будет всего два боя, а потом поговорим

Усман Нурмагомедов — о будущем в PFL: в 2026-м будет всего два боя, а потом поговорим
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов высказался о своём будущем в промоушене.

«Я знаю, что в 2026 году будет всего два боя — в начале и в конце года. У меня в контракте осталось два боя, и, думаю, после этого боя [с Альфи Дэвисом] мы поговорим о будущем. Посмотрим, насколько они будут заинтересованы во мне.

Для меня в PFL всё хорошо. Я чемпион, и у них много претендентов, которые могут расти. Посмотрите на мои последние два боя, по моему мнению, я вырос в этих боях с Полом Хьюзом. Он заставил меня расти, и, конечно, он тоже вырос. PFL — это хорошо. Здесь тоже можно войти в историю. Вопрос в том, что они мне предложат. Посмотрим. Прежде всего мне надо закончить с этим парнем, и на этом всё», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

