В Госдуме прокомментировали исторический результат российских боксёров на чемпионате мира

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об успешном выступлении российских боксёров на чемпионате мира 2025 года. Россияне стали первыми в медальном зачёте, завоевав семь золотых наград.

«Выступление российских боксёров на чемпионате мира — прекрасный результат! Жаль, что МОК не проявляет правильную позицию к международной федерации бокса, которая абсолютно легитимно действует и работает. Мы благодарим за этот результат и всероссийскую федерацию, и международную федерацию бокса. Слава богу, бокс развивается в сложной ситуации. Международная федерация проявила проспортивную позицию, хотя её называют пророссийской, которая настроена на развитие бокса во всём мире. Выдержали угрозы отстранения от олимпийской семьи. Здесь большая заслуга Умара Кремлёва.

Я много где бываю по России, вижу, что бокс развивается. Такие результаты мотивируют мальчишек записываться в секции и быть похожими на тех боксёров, которые показали такой результат», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.