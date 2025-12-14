Артур Бетербиев прокомментировал прошедший в Дубае чемпионат мира по боксу

Прославленный российский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о чемпионате мира — 2025 по боксу, который 13 декабря завершился в Дубае.

«Вот и завершился чемпионат мира по боксу в Дубае. Финальные бои оставили приятные впечатления – в каждой весовой категории чувствовались высокий накал и жёсткая конкуренция.

Поздравляю всех победителей. Особенно хочу поздравить воспитанника Спортивного клуба «Ахмат» Исмаила Муцольгова, который стал чемпионом мира. Он уверенно проявил себя и доказал, что является одним из лучших боксёров олимпийского бокса.

От всей души выражаю глубокую благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянное внимание к спорту, всестороннюю поддержку спортсменов, благодаря которой бойцы из Чеченской Республики уверенно заявляют о себе на крупнейших международных аренах», — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.