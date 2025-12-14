Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев прокомментировал прошедший в Дубае чемпионат мира по боксу

Артур Бетербиев прокомментировал прошедший в Дубае чемпионат мира по боксу
Комментарии

Прославленный российский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о чемпионате мира — 2025 по боксу, который 13 декабря завершился в Дубае.

«Вот и завершился чемпионат мира по боксу в Дубае. Финальные бои оставили приятные впечатления – в каждой весовой категории чувствовались высокий накал и жёсткая конкуренция.

Поздравляю всех победителей. Особенно хочу поздравить воспитанника Спортивного клуба «Ахмат» Исмаила Муцольгова, который стал чемпионом мира. Он уверенно проявил себя и доказал, что является одним из лучших боксёров олимпийского бокса.

От всей души выражаю глубокую благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянное внимание к спорту, всестороннюю поддержку спортсменов, благодаря которой бойцы из Чеченской Республики уверенно заявляют о себе на крупнейших международных аренах», — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
ЧМ-2025 превратился в «чемпионат СССР»? Наша доминация — не наши проблемы
ЧМ-2025 превратился в «чемпионат СССР»? Наша доминация — не наши проблемы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android