Усман Нурмагомедов раскритиковал UFC за организацию боя Гэтжи — Пимблетт

Чемпион PFL в лёгком весе непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов выступил с критикой UFC за организацию поединка за временный титул UFC в категории до 70 кг между американцем Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Сейчас в UFC тоже происходят интересные ситуации, к примеру с Арманом. Он является главным претендентом на титул, но не может драться с Топурией, поскольку у того есть проблемы с женой. И теперь они ввели временный титул, за который сразятся Гэтжи и Пимблетт. А три последние соперника Пэдди — это люди без серии побед. И по возрасту они соответствуют моему отцу», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.