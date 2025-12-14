«Безумие». Джо Роган высмеял слова Трампа насчёт проведения турнира UFC в Белом доме

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высмеял слова президента США Дональда Трампа о проведении девяти титульных поединков на турнире UFC, который должен состояться 14 июня 2026 года в Белом доме.

«Для начала надо сказать, что существует восемь весовых категорий. Так как же вы хотите устроить девять титульников в один вечер? Это просто безумие», — приводит слова Рогана портал Yahoo Sports.

Роган начал работать в UFC в 1997 году, начинал он как журналист UFC, брал интервью у бойцов на UFC 12: Judgement Day в Дотане (штат Алабама), прежде чем стать комментатором.

Ранее Джо Роган с восхищением высказался о победе Петра Яна в реванше с Мерабом Двалишвили.