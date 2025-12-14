«Ты скоро станешь чемпионом». Двалишвили — о дебютной победе Амосова в UFC
Поделиться
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили обратился к экс-обладателю титула Bellator в полусреднем весе украинцу Ярославу Амосову после того, как тот в дебютном поединке в UFC, который состоялся сегодня, 14 декабря, победил удушающим приёмом американского ветерана смешанных единоборств Нила Магни.
UFC 2025. UFC on ESPN 73, Лас-Вегас, США
Нил Магни — Ярослав Амосов (W)
14 декабря 2025, воскресенье. 04:40 МСК
Ярослав Амосов
Окончено
SUB
Нил Магни
«Мои поздравления, Ярослав, отличная победа. Я верю, что ты скоро станешь чемпионом UFС», — написал Двалишвили на своей странице в социальной сети Х.
В своём рекорде Амосов имеет 28 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне Динамо выступает с июня 2012 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
19:16
-
19:03
-
18:40
-
18:01
-
17:34
-
16:27
-
16:14
-
15:56
-
15:28
-
14:59
-
14:27
-
13:50
-
13:10
-
12:51
-
12:46
-
12:00
-
11:59
-
11:56
-
11:39
-
10:58
-
10:46
-
10:36
-
10:25
-
09:47
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
08:30
-
02:22
-
00:42
-
00:39
-
00:33
-
00:27
-
00:10
- 13 декабря 2025
-
23:36