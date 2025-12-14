Скидки
«Ты скоро станешь чемпионом». Двалишвили — о дебютной победе Амосова в UFC

Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили обратился к экс-обладателю титула Bellator в полусреднем весе украинцу Ярославу Амосову после того, как тот в дебютном поединке в UFC, который состоялся сегодня, 14 декабря, победил удушающим приёмом американского ветерана смешанных единоборств Нила Магни.

UFC 2025. UFC on ESPN 73, Лас-Вегас, США
Нил Магни — Ярослав Амосов (W)
14 декабря 2025, воскресенье. 04:40 МСК
Ярослав Амосов
Окончено
SUB
Нил Магни

«Мои поздравления, Ярослав, отличная победа. Я верю, что ты скоро станешь чемпионом UFС», — написал Двалишвили на своей странице в социальной сети Х.

В своём рекорде Амосов имеет 28 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне Динамо выступает с июня 2012 года.

