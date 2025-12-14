Скидки
«Иду за золотом». Экс-чемпион Bellator Амосов заявил о желании завоевать титул UFC

«Иду за золотом». Экс-чемпион Bellator Амосов заявил о желании завоевать титул UFC
Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинец Ярослав Амосов рассказал о своих титульных амбициях после победы в дебютном поединке в UFC, который состоялся сегодня, 14 декабря. Динамо финишировал удушающим приёмом (анаконда) американского ветерана смешанных единоборств Нила Магни в первом раунде.

UFC 2025. UFC on ESPN 73, Лас-Вегас, США
Нил Магни — Ярослав Амосов (W)
14 декабря 2025, воскресенье. 04:40 МСК
Ярослав Амосов
Окончено
SUB
Нил Магни

«У каждого спортсмена есть мечта. И пояс UFC является первой в этом списке, его хочет завоевать каждый боец. Если ты хочешь его добиться, то должен работать, тренироваться и быть умным. Конечно, это мой путь. Я иду за золотом», — приводит слова Амосова портал Bloody Elbow.

