Бывший боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке — источник

45-летний бывший боец UFC бразилец Джеронимо дос Сантос пропал без вести во время купания в реке Рио-Негро, которая является крупнейшим левым притоком реки Амазонки. Об этом информирует портал Lance.

Сообщается, что Джеронимо вошёл в воду в 10:00 по местному времени, после чего так и не всплыл на поверхность. Уже днём начались поисково-спасательные работы. К моменту написания новости тело дос Сантоса не найдено.

По утверждению местных властей, инцидент произошёл в опасном месте реки, где песчаная коса скрывает глубокий обрыв и сильное течение. Согласно версии следствия, Джеронимо угодил именно в этот обрыв, после чего течением его отнесло вверх по реке.

