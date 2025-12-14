Скидки
Бокс/ММА

Тайсон Фьюри дал новый прогноз на бой между Джейком Полом и Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри дал новый прогноз на предстоящий поединок между соотечественником Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США) и будет носить статус профессионального.

«Думаю, бой продлится всю дистанцию. Это будет поединок с постоянными перемещениями и работой на очки», — приводит слова Фьюри издание The Independent.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Джейку, в свою очередь, 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение.

