Пэдди Пимблетт: Топурии придётся отказаться от пояса, и тогда я стану абсолютным чемпионом

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, в каком случае ему удастся в кратчайшие сроки стать абсолютным чемпионом лиги.

«У него много дел в личной жизни. Желаю ему всего наилучшего. Это никак не связано с нашим с ним поединком. Он, его семья, и я надеюсь, что всё пройдёт хорошо, идеально. Меня волнует только одно: сделать так, чтобы он вышел в октагон, и сразиться с ним.

Но, кто знает… Если он не вернётся к июню или июлю, то ему, возможно, придётся отказаться от своего пояса. Я стану абсолютным чемпионом, даже не проведя ни одного боя», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.