Пимблетт: для моего наследия было бы лучше сразиться с Оливейрой или Холлоуэем

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил, что хотел бы подраться с бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой или обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Думаю, для моего наследия было бы лучше сразиться с Чарльзом [Оливейрой] или Максом [Холлоуэем]. И мне нравится смотреть поединки с участием обоих парней. Я уже много лет говорю, что бой между мной и Чарльзом Оливейрой был бы потрясающим. Я бы с удовольствием сразился с ним, если он, конечно, сможет победить Макса Холлоуэя», — приводит слова Пимблетта портал MMA Fighting.