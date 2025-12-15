Илия Топурия заявил, что Гэтжи и Пимблетт заслужили право оспаривать временный титул UFC

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что американец Джастин Гэтжи и англичанин Пэдди Пимблетт заслужили право оспаривать временный пояс UFC в категории до 70 кг.

«Я разговаривал с представителями UFC и знал, что это произойдёт из-за сложившейся у меня ситуации в семье. Они знали, что я не смогу выступать в январе. В итоге матчмейкеры решили провести бой за временный титул между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гэтжи. Мне кажется, они этого заслужили, я рад за них», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.