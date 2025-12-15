Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия заявил, что Гэтжи и Пимблетт заслужили право оспаривать временный титул UFC

Илия Топурия заявил, что Гэтжи и Пимблетт заслужили право оспаривать временный титул UFC
Комментарии

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что американец Джастин Гэтжи и англичанин Пэдди Пимблетт заслужили право оспаривать временный пояс UFC в категории до 70 кг.

«Я разговаривал с представителями UFC и знал, что это произойдёт из-за сложившейся у меня ситуации в семье. Они знали, что я не смогу выступать в январе. В итоге матчмейкеры решили провести бой за временный титул между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гэтжи. Мне кажется, они этого заслужили, я рад за них», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Материалы по теме
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android