Топурия ответил, будет ли биться с Гэтжи в Белом доме, если тот одолеет Пимблетта

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия ответил, будет ли биться с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC в Белом доме, если тот сможет победить англичанина Пэдди Пимблетта и завоевать временный пояс UFC в категории до 70 кг.

«Если Джастин действительно одержит победу, то у UFC в таком случае будет другой план. Но я пока не могу говорить про этот момент», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.