Илия Топурия заявил о планах перейти в бокс

Илия Топурия заявил о планах перейти в бокс
28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что планирует перейти в бокс после окончания карьеры в смешанных единоборствах.

«Не секрет, что я всегда хотел проверить свои навыки в боксе, но сначала мне хотелось бы закончить свою карьеру в ММА, а после этого полностью перейти в бокс. Не могу готовиться к поединку в ММА, а потом уходить на тренировки к бою по боксу и потом возвращаться обратно. Бокс требует совершенно другой концентрации, совершенно других тренировок, к которым мне нужно будет адаптироваться. Поэтому сейчас я сосредоточен на смешанных боевых искусствах, а когда закончу — что, честно говоря, я думаю, произойдёт не так уж и скоро — перейду в бокс и удивлю многих», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

