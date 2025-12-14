Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт раскрыл, как его можно победить

Пэдди Пимблетт раскрыл, как его можно победить
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что в очном поединке он будет готов сразу сдаться, если его руку возьмут на болевой приём.

«Если меня возьмут на удушающий приём, то не сдамся. Я потеряю сознание. Когда тебя душат, ты приходишь в себя через 10 секунд. Единственное, от чего я сдамся, это при болевом приёме на руку или кимуре, если моя рука вот-вот сломается пополам», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед и пока не потерпел ни одного поражения в лиге.

Материалы по теме
Пимблетт поднялся в топ-5 без боёв. А что, так можно было?
Пимблетт поднялся в топ-5 без боёв. А что, так можно было?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android