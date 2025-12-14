Пэдди Пимблетт раскрыл, как его можно победить

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что в очном поединке он будет готов сразу сдаться, если его руку возьмут на болевой приём.

«Если меня возьмут на удушающий приём, то не сдамся. Я потеряю сознание. Когда тебя душат, ты приходишь в себя через 10 секунд. Единственное, от чего я сдамся, это при болевом приёме на руку или кимуре, если моя рука вот-вот сломается пополам», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед и пока не потерпел ни одного поражения в лиге.