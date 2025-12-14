Скидки
Илия Топурия поделился информацией насчёт своего возвращения в октагон

Илия Топурия поделился информацией насчёт своего возвращения в октагон
Комментарии

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что пока не может сообщить, когда проведёт следующий поединок под эгидой североамериканской организации.

«У меня нет точных сроков, когда всё закончится. В данный момент я ставлю во главу угла благополучие своей семьи, своих детей. Как только всё уладится, я вернусь в октагон», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

