Джо Роган: если Джона Джонса не поставят биться в Белом доме, то это будет кощунством

Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган призвал руководство лиги поставить в кард турнира UFC в Белом доме, который пройдёт 14 июня 2026 года, бой с участием 38-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе соотечественника Джона Джонса.

«Если в UFC Джону Джонсу не организуют поединок на турнире в Белом доме, то это будет кощунством. Дана сказал: «На него нельзя рассчитывать». Но на него можно, блин, рассчитывать. Да ладно, хватит», — приводит слова Рогана портал Yahoo Sports.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся.

