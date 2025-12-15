Скидки
Пимблетт: Топурия использовал моё имя, чтобы стать более известным

Пимблетт: Топурия использовал моё имя, чтобы стать более известным
Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, как относится к непобеждённому 28-летнему действующему обладателю чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузину Илии Топурии.

«Илия использовал моё имя, чтобы стать более известным и чтобы больше людей узнали, кто он такой, но Топурия очень хороший боец. Уважаю его как бойца, но не как человека», — приводит слова Пимблетта портал MMA Fighting.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

