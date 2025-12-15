Том Аспиналл сообщил о готовности подраться с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, что открыт к проведению поединка по правилам бокса с экс-обладателем пояса UFC в категории до 120 кг, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Я не буду пытаться завоевать титул чемпиона мира по боксу. Для меня, в 33 года, думать, что я выиграю титул чемпиона мира по боксу, нереалистично. У меня может быть пара показательных боёв, больших поединков. Я не против сразиться с бойцом ММА. Думаю, Нганну был бы хорош. Но сначала мне нужно провести поединки в UFC», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.