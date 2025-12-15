Артур Бетербиев опубликовал совместные фото с Чимаевым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев опубликовал совместные фото с действующим обладателем титула UFC Хамзатом Чимаевым с минувшего боксёрского турнира Международной боксёрской ассоциации (IBA) в Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива Артура Бетербиева

Фото: из личного архива Артура Бетербиева

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Материалы по теме Артур Бетербиев прокомментировал прошедший в Дубае чемпионат мира по боксу

40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше