Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов поздравил Манела Капе с победой на турнире UFC

Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил португальского бойца наилегчайшего веса (до 57 кг) Манела Капе с победой над американцем Брэндоном Ройвалом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC on ESPN 73 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Капе нокаутом в первом раунде.

«Ты заслуживаешь всего, брат», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

UFC 2025. UFC on ESPN 73, Лас-Вегас, США
Брэндон Ройвал — Манел Капе (W)
14 декабря 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Манел Капе
Окончено
KO
Брэндон Ройвал

Манелу Капе 32 года. Португалец ангольского происхождения дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и три поражения.

Комментарии
