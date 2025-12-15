Хабиб Нурмагомедов поздравил Манела Капе с победой на турнире UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил португальского бойца наилегчайшего веса (до 57 кг) Манела Капе с победой над американцем Брэндоном Ройвалом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC on ESPN 73 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Капе нокаутом в первом раунде.

«Ты заслуживаешь всего, брат», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Манелу Капе 32 года. Португалец ангольского происхождения дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и три поражения.

Материалы по теме Мокаев поздравил Капе с победой над Ройвалом

Мокаев и Капе подрались на выходе из отеля