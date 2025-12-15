Скидки
Джейк Пол — Энтони Джошуа: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Джейк Пол — Энтони Джошуа: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

20 декабря в Майами (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретится с американским видеоблогером Джейком Полом.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джоуша
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало турнира – в 4:00 мск.

Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер выходит драться против олимпийского чемпиона! LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер выходит драться против олимпийского чемпиона! LIVE

Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 12 побед и одно поражение.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Всего на его счету 28 побед и четыре поражения.

Новости. Бокс/ММА
