Штырков сказал, кто должен стать следующим соперником Петра Яна в UFC

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Петра Яна.

«За реванш с О’Мэлли Ян много заработает. В тех кондициях, в которых Петя был с Мерабом Двалишвили, победить будет намного проще и увереннее. И это будут деньги. А потом, отдохнув, можно и реванш с Мерабом. А он пока может подраться с Умаром Нурмагомедовым», – приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее тренер Яна объяснил, почему Двалишвили не мог бороть россиянина в реванше.

Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC