Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Штырков сказал, кто должен стать следующим соперником Петра Яна в UFC

Штырков сказал, кто должен стать следующим соперником Петра Яна в UFC
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Петра Яна.

«За реванш с О’Мэлли Ян много заработает. В тех кондициях, в которых Петя был с Мерабом Двалишвили, победить будет намного проще и увереннее. И это будут деньги. А потом, отдохнув, можно и реванш с Мерабом. А он пока может подраться с Умаром Нурмагомедовым», – приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее тренер Яна объяснил, почему Двалишвили не мог бороть россиянина в реванше.

Материалы по теме
«Он не парень с Дагестана». Тренер Яна объяснил, почему Двалишвили не мог бороть Петра

Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android