Гаджиев: Немков уже давно мог стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Вадима Немкова в поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой, состоявшемся на турнире PFL в Лионе (Франция).

«Ещё пять лет назад я говорил, что Вадиму нужно идти в UFC. Тогда на меня многие обижались, и даже сам Вадик был недоволен. Я ему тогда объяснял, что имею в виду. Думаю, в глубине души Немков со мной согласен.

Сколько бы он ни выиграл поясов в Bellator, PFL и других лигах, с его потенциалом это всё не то. В UFC он уже давно мог бы стать чемпионом в полутяжёлом весе и побороться за пояс в тяжёлом дивизионе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.