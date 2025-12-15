Гаджиев: Немков уже давно мог стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе
Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Вадима Немкова в поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой, состоявшемся на турнире PFL в Лионе (Франция).
PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра
«Ещё пять лет назад я говорил, что Вадиму нужно идти в UFC. Тогда на меня многие обижались, и даже сам Вадик был недоволен. Я ему тогда объяснял, что имею в виду. Думаю, в глубине души Немков со мной согласен.
Сколько бы он ни выиграл поясов в Bellator, PFL и других лигах, с его потенциалом это всё не то. В UFC он уже давно мог бы стать чемпионом в полутяжёлом весе и побороться за пояс в тяжёлом дивизионе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
