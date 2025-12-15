Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев: Немков уже давно мог стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе

Гаджиев: Немков уже давно мог стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе
Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Вадима Немкова в поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой, состоявшемся на турнире PFL в Лионе (Франция).

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

«Ещё пять лет назад я говорил, что Вадиму нужно идти в UFC. Тогда на меня многие обижались, и даже сам Вадик был недоволен. Я ему тогда объяснял, что имею в виду. Думаю, в глубине души Немков со мной согласен.

Сколько бы он ни выиграл поясов в Bellator, PFL и других лигах, с его потенциалом это всё не то. В UFC он уже давно мог бы стать чемпионом в полутяжёлом весе и побороться за пояс в тяжёлом дивизионе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Скоро увидимся». Нганну ответил на вызов Немкова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android