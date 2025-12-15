Богатырёв: единственным испытанием в PFL для Вадима Немкова может стать Нганну

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) ACA Адам Богатырёв прокомментировал победу соотечественника Вадима Немкова в поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой, состоявшемся на турнире PFL в Лионе (Франция).

«Абсолютно ожидаемая победа Вадима. Поздравляем его! Он деклассировал соперника и показал, что у него абсолютно другой уровень. Единственным крутым испытанием в PFL для Вадима может стать Фрэнсис Нганну. Уверен, что Немков и сам очень хочет подраться с ним. Это будет очень значимое и медийное событие. Думаю, все зрители в России хотят увидеть такое противостояние. И если Вадим в нём одержит победу, то ни у кого уже не будет сомнений, что этот парень навёл бы шороху в UFC», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.