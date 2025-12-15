Камил Гаджиев: главная причина, почему Двалишвили часто дерётся, — деньги

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что главной причиной частых выступлений грузинской звезды UFC Мераба Двалишвили является заработок.

«Мераб – парень из простой грузинской семьи. Он зарабатывает сам на себя. Через год, два или три после завершения карьеры никто о нём особо заботиться не будет. Поэтому, на мой взгляд, главная причина, почему Двалишвили так часто дерётся, – это деньги. И его в этом абсолютно можно понять. Любой мужчина старше 30 лет поймёт Мераба», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

