Бокс/ММА Новости

Ризван Куниев проведёт следующий бой на турнире UFC в феврале

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Ризван Куниев выступит на турнире UFC Fight Night 266, который состоится 7 февраля в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Соперником Куниева станет американец Райан Спэнн.

Ризвану Куниеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2025-м впервые выступил в UFC, в июне на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан) проиграв раздельным судейским решением американцу Кёртису Блэйдсу.

34-летний Спэнн на UFC 318 в июле победил удушающим приёмом поляка Лукаша Бржески.

